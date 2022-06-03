Королева запалила "Дерево дерев" у Букінгемському палаці: атмосферні кадри

2 червня у Лондоні розпочалися святкування з нагоди платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. Ввечері з Віндзора вона запалила "Дерево дерев" на подвір'ї Букінгемського палацу.

Урочистості в Лондоні триватимуть до 5 червня. Вся Велика Британія святкує 70-річчя правління королеви та висловлює щиру подяку за роки служіння.

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Єлизавета II запалила "Дерево дерев"

Головний маяк, який запалила Її Величність, об'єднує друзів і сім'ю у Великій Британії та країнах Співдружності. Він освітлює громади по всьому світу.

Ввечері 2 червня королева з Віндзора символічно запалила "Дерево дерев", що розташоване у Букінгемському палаці. Її Величність керувала освітленням головного маяка у Віндзорському замку. Це дерево стане головним маяком протягом урочистостей, які відбуватимуться цими днями.

Того ж вечора у Сполученому Королівстві та Співдружності запалили понад 3 тисячі маяків, щоб відзначити 70 років служби королеви.

"Дерево дерев", яке засвітила Єлизавета II, складається з 350 саджанців і віддає данину 70-річній службі Її Величності.

Королева запалила "Дерево дерев": дивіться відео онлайн

Для святкового вечора королева обрала елегатну сукню м'ятного кольору. Серед аксесуарів образ доповнили білі рукавички, намисто, брошка та сережки. З взуття на Єлизаветі II були улюблені туфлі чорного кольору на низьких підборах. Біляве волосся вона вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила гарний макіяж.

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