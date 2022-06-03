Королева запалила "Дерево дерев" у Букінгемському палаці: атмосферні кадри
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
2 червня у Лондоні розпочалися святкування з нагоди платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. Ввечері з Віндзора вона запалила "Дерево дерев" на подвір'ї Букінгемського палацу.
Урочистості в Лондоні триватимуть до 5 червня. Вся Велика Британія святкує 70-річчя правління королеви та висловлює щиру подяку за роки служіння.
До теми Королева Великої Британії святкує ювілей: кого можна було побачити на параді
Єлизавета II запалила "Дерево дерев"
Головний маяк, який запалила Її Величність, об'єднує друзів і сім'ю у Великій Британії та країнах Співдружності. Він освітлює громади по всьому світу.
Ввечері 2 червня королева з Віндзора символічно запалила "Дерево дерев", що розташоване у Букінгемському палаці. Її Величність керувала освітленням головного маяка у Віндзорському замку. Це дерево стане головним маяком протягом урочистостей, які відбуватимуться цими днями.
Того ж вечора у Сполученому Королівстві та Співдружності запалили понад 3 тисячі маяків, щоб відзначити 70 років служби королеви.
"Дерево дерев", яке засвітила Єлизавета II, складається з 350 саджанців і віддає данину 70-річній службі Її Величності.
Королева запалила "Дерево дерев": дивіться відео онлайн
Для святкового вечора королева обрала елегатну сукню м'ятного кольору. Серед аксесуарів образ доповнили білі рукавички, намисто, брошка та сережки. З взуття на Єлизаветі II були улюблені туфлі чорного кольору на низьких підборах. Біляве волосся вона вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила гарний макіяж.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У Лондоні відбувся парад Trooping the Colour
- 2 червня в Лондоні розпочалися святкові дні з нагоди платинового ювілею правління Єлизавети II.
- В центрі міста пройшов традиційний військовий парад Trooping the Colour, слідом за яким відбувся проліт сучасних та історичних літаків.
- Після цього члени королівської родини разом з Її Величністю вийшли на балкон Букінгемського палацу.
- Публіка звернула увагу на відсутність середнього сина королеви – принца Ендрю. Згодом стало відомо, що він захворів на коронавірус.
- Також на балконі не було доньок Ендрю – принцес Євгенії та Беатріс. Принцеса Євгенія з сином і чоловіком слідкувала за дійством неподалік.
- Меган Маркл і принц Гаррі разом з дітьми прилетіли з США, щоб у ці дні бути з королевою. Однак на публіці подружжя не з'являлося.