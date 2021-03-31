Королева Єлизавета II вийшла у світ у яскравому образі: фото в салатовому пальті

Королева Єлизавета II відвідала службу з нагоди сторіччя Королівських ВПС Австралії. Вона вперше у 2021 році з'явилась на публіці офлайн у яскравому салатовому пальті та підкорила елегантним образом.

Королева Єлизавета II вакцинувалась, тому може вести активний спосіб життя та проводити зустрічі. Сьогодні, 31 березня, вона вийшла у світ та вразила аутфітом.

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Її Величність відвідала Меморіал BBC Комісії з військових поховань Співдружності, яку вона відкрила 1953 року. Також королева була присутня на службі з нагоди сторіччя Королівських Військово-повітряних сил Австралії, в Ранніміді.

Образ Єлизавети II

Королева з'явилась перед публікою з щирою усмішкою та в доброму гуморі. Вона постала в яскравому та елегантному вбранні. Її Величність приміряла салатове пальто, яке поєднала з капелюхом з квітами в тон. Також Єлизавета II одягла чорні рукавички.

Пальто прикрашала масивна брошка з діамантами. Королева доповнила look намистом та чорною шкіряною сумкою від бренду Launer. У вуха Єлизавета II вклала перлинні сережки. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала винною помадою.

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Елегантні образи Єлизавети II