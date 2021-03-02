Королева Єлизавета підкорила елегантним образом у рожевій сукні та з брошкою
Королева Єлизавета ІІ здійснила відеодзвінок до Австралії, з'явившись перед публікою у вишуканому вбранні. Вона знову обрала рожеву сукню та велику діамантову брошку.
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Королева Єлизавета ІІ продовжує працювати після вакцинації від коронавірусу. Днями вона зустрілась по відеозв'язку з представниками уряду Австралії. Це вперше за тривалий час королева здійснила міжнародний дзвінок.
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Також Її Величність дистанційно відкрила свою статую, яку встановили на території Будинку уряду. Єлизавета ІІ пожартувала про неї: "Це напевно дуже тривожно раптово побачити її з вікна – можна подумати, що я несподівано приїхала!".
Образ Єлизавети ІІ
Британська королева вийшла на зв'язок із Віндзорського замку. Вона постала у лаконічній світло-рожевій сукні, яку поєднала із діамантовою брошкою, пришпиленою на грудях. Її Величність доповнила свій аутфіт невеличкою чорною сумочкою.
Королева також прикрасила шию намистом з перлин та сережками такого самого стилю. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж. Єлизавета ІІ підкреслила губи рожевою яскравою помадою.
Єлизавета ІІ / Фото з інстаграму королівської сім'ї
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