Королева Єлизавета ІІ здійснила відеодзвінок до Австралії, з'явившись перед публікою у вишуканому вбранні. Вона знову обрала рожеву сукню та велику діамантову брошку.

Королева Єлизавета ІІ продовжує працювати після вакцинації від коронавірусу. Днями вона зустрілась по відеозв'язку з представниками уряду Австралії. Це вперше за тривалий час королева здійснила міжнародний дзвінок.

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Також Її Величність дистанційно відкрила свою статую, яку встановили на території Будинку уряду. Єлизавета ІІ пожартувала про неї: "Це напевно дуже тривожно раптово побачити її з вікна – можна подумати, що я несподівано приїхала!".

Образ Єлизавети ІІ

Британська королева вийшла на зв'язок із Віндзорського замку. Вона постала у лаконічній світло-рожевій сукні, яку поєднала із діамантовою брошкою, пришпиленою на грудях. Її Величність доповнила свій аутфіт невеличкою чорною сумочкою.

Королева також прикрасила шию намистом з перлин та сережками такого самого стилю. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж. Єлизавета ІІ підкреслила губи рожевою яскравою помадою.



Єлизавета ІІ / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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Нагадаємо, минулого разу Єлизавета ІІ зустрічалась із представниками охорони здоров'я, де розповіла про вакцинацію. Тоді королева продемонструвала схожий образ, поставши в рожевій сукні та аксесуарах з перлів.