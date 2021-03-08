8 березня у Великій Британії відзначається День Співдружності. З цієї нагоди королева Єлизавета II записала відеозвернення на підлеглих. Її Величність продемонструвала елегантний образ у синьому костюмі та з дорогоцінною брошкою.

Королева звернулася до британців з Георгіївського залу, що розташований у Віндзорському замку. Єлизавета II зачарувала новим вишуканим образом.

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Образ Єлизавети II

Її Величність пройшла повз прапорів Співдружності у синьому костюмі, що складався з піджака та спідниці. Образ королеви доповнювали дорогоцінні прикраси: красива брошка з розсипом діамантів, перлинні сережки, кольє, золотий годинник і розкішна каблучка.

На руці в Єлизавети II була чорна сумочка. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з рожевою помадою на губах.



Вишуканий аутфіт Єлизавети II / Фото Getty Images

Звернення Її Величності

У своїй промові королева наголосила на важливості підтримки зв'язку з сім'єю та друзями в період випробувань. Зазначимо, багато прихильників монаршої сім'ї припускають, що окрім пандемії коронавірусу Єлизавета II говорила про складні стосунки з принцом Гаррі та Меган Маркл, скандальне інтерв'ю яких вийшло через декілька годин після звернення Її Величності.

Також королева високо оцінила "безмежну відданість своєму обов'язку", яку спостерігає у всій Співдружності. Наголосила на лікарях, які борються з коронавірусом на передовій. Єлизавета II підкреслила, що тільки "дружба, дух єдності та спільні досягнення" у всьому світі допомагають успішно боротися з розповсюдженням коронавірусної інфекції.