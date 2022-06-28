У блакитному пальті та з капелюшком: королева Єлизавета II приїхала в Шотландію

96-річна королева Великої Британії приїхала до Шотландії на Голірудський тиждень. Туди вона прибула у супроводі сина та невістки. Її Величність, як завжди, зачарувала елегантним образом.

Разом з королевою був молодший принц Едвард та його дружина графиня Софі Вессекська. Вони втрьох побували на церемонії вручення ключів у Голірудському палаці в Единбурзі.

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Королева Єлизавета II приїхала в Шотландію Хоча королева має проблеми з мобільністю, їй важко пересуватися, однак не змогла пропустити Голірудський тиждень у Шотландії. Подія відбувається щоліта в палаці Голірудхаус – офіційній резиденції Єлизавети II в Шотландії. Згідно з традицією, лорд-мер символічно вручає королеві ключі від міста. Потім вона повертає їх, довіривши їхню безпеку обраним посадовим особам Единбурга.

Елегантний образ Її Величності

Для урочистого візиту королева обрала елегантне вбрання. Вона постала перед публікою в блакитному пальті, з-під якого виднілася синьо-біла сукня з квітковим принтом. Її Величність обожнює капелюшки, тому й цього разу не обійшлася без цього аксесуару. Єлизавета II доповнила аутфіт блакитним капелюхом з красивими квітами. Одяг поєднала з туфлями Anello & Davide на невисоких підборах.

У руці королева тримала чорну шкіряну сумочку від свого улюбленого бренду Launer, одягнула білі рукавички. Серед прикрас обрала золотий годинник і улюблене перлинне намисто та сережки. Біляве волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з яскравою помадою на губах.

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