Королева зустрілася з архієпископом Джастіном Велбі у Віндзорському замку. Він вручив Її Величності особливий "Кентерберійський хрест", який є знаком визнання її служіння англіканській церкві протягом сімдесяти років.
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Образ королеви Єлизавети II
96-річна Її Величність постала перед архієпископом у бежевій сукні з принтом у рожеві квіти. Поєднала вбрання з чорними туфлями, а з прикрас обрала улюблене перлинне намисто та сережки. Волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі був звичний макіяж з яскравою помадою на губах. Примітно те, що цього разу королева була в окулярах, але без тростини, яку останнім часом використовувала через проблеми з мобільністю.
Єлизавета II та архієпископ Кентерберійський / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Попередні виходи Єлизавети II
- 13 червня британська королева побувала на ході Ордену Підв'язки, яка відбулася у Віндзорському замку. 96-річна Її Величність одягнула на захід неймовірно красиву світлу блискучу сукню.
- 5 червня завершилося чотириденне святкування платинового ювілею Єлизавети ІІ. Після всіх урочистостей вона вдруге вийшла на балкон Букінгемського палацу, щоб подякувати нації. Її Величність постала перед багатотисячною публікою у зеленому пальті, зеленому капелюшку та білих рукавичках.
- Ввечері 2 червня Єлизавета II запалила "Дерево дерев" на подвір'ї Букінгемського палацу. Для святкового вечора королева обрала елегантну сукню м'ятного кольору.
- 17 травня британська королева приїхала особисто відкрити меморіальну дошку на честь офіційного завершення будівництва лінії Елізабет названої на її честь на вокзалі Паддінгтон у Лондоні. Тоді продемонструвала підтримку України, одягнувши жовте пальто від бренду Stewart Parvin з лимонними ґудзиками та золотистою об'ємною брошкою, білосніжні рукавички та жовтий капелюх з синіми квітами від бренду Rachel Trevor-Morgan.
- 16 травня вона відвідала Королівську Віндзорську кінну виставку. На червоній доріжці Її Величність з'явилася у блакитній сукні, що була розшита камінням, а зверху накинула сіру шаль.