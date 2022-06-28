Вместе с королевой был младший принц Эдвард и его супруга графиня Софи Вессекская. Они втроем побывали на церемонии вручения ключей в Голирудском дворце в Эдинбурге.

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Королева Елизавета II приехала в Шотландию Хотя королева испытывает проблемы с мобильностью, ей трудно передвигаться, однако не смогла пропустить Голирудскую неделю в Шотландии. Событие происходит каждое лето во дворце Голирудхаус – официальной резиденции Елизаветы II в Шотландии. Согласно традиции, лорд-мэр символически вручает королю ключи от города. Затем она возвращает их, доверив их безопасность избранным должностным лицам Эдинбурга.

Элегантный образ Ее Величества

Для торжественного визита королева выбрала элегантный наряд. Она предстала перед публикой в голубом пальто, из-под которого виднелось сине-белое платье с цветочным принтом. Ее Величество обожает шляпки, поэтому и на этот раз не обошлось без этого аксессуара. Елизавета II дополнила аутфит голубой шляпой с красивыми цветами. Одежда соединила с туфлями Anello & Davide на невысоком каблуке.

В руке королева держала черную кожаную сумочку от своего любимого бренда Launer, надела белые перчатки. Среди украшений выбрала золотые часы и любимые жемчужные бусы и серьги. Белокурые волосы вложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с яркой помадой на губах.

Королева Елизавета II приехала в Шотландию: смотрите видео онлайн

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