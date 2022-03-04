Королева Єлизавета II допомогла Україні: яку пожертву зробила Її Величність
Джерело:The Daily Telegraph
Королева Великої Британії також не залишилася осторонь війни в Україні. Вона зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України.
Увесь світ підтримує Україну у відчайдушній боротьбі з російською агресією. Вороги продовжують нищити наші міста, села, а найгірше – вбивають мирних людей, серед яких діти, жінки, люди літнього віку.
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Королева Єлизавета ІІ підтримала Україну
Її Величність не залишилася осторонь та зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. Про це повідомив Комітет з надзвичайних ситуацій. Наразі невідомо, яку саме пожертву зробила Єлизавета II.
Королева не перша з королівської родини, хто підтримав український народ:
- принц Гаррі та Меган Маркл виступили проти жорстоких порушень міжнародного та гуманітарного права й закликали світових лідерів зробити те саме;
- принц Вільям і Кейт Міддлтон наголосили, що вони разом з президентом і всім українським народом;
- принц Чарльз згадав Україну у своїй промові та наголосив, що нинішні події тут – це напад на демократію.
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