Королева Ранія здійснила новий вихід у білій сукні: фото ніжного образу
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Королівське подружжя Йорданії здійснило новий вихід. Її Величність позувала поруч із чоловіком в розкішній сукні білого кольору зі смугастим принтом.
Перед початком нового навчального року монархи зустрілися з найкращими учнями Таджіхі. На заході Ранія вкотре продемонструвала бездоганний смак в одязі.
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Новий look королеви Ранії
Її Величність постала перед камерою в сукні білого кольору довжини нижче колін. Вбрання мало смугастий вишневий принт, що додавав особливого шарму. Талію підкреслив ремінець в тон сукні.
Такий look королева Ранія поєднала з бордовими туфлями на високих підборах. Волосся вона вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках.
Незмінним аксесуаром сьогодення є захисна маска. Без неї королева також не обійшлася. Цього разу вона обрала вишневу маску, яка гармонійно поєдналася з її образом.
Королева Ранія з чоловіком / Фото з інстаграму Її Величності
Королева Ранія з чоловіком / Фото з інстаграму Її Величності
Попередні виходи королеви Ранії
- На зустрічі з командою мобільного додатка Wajeez – сервісу узагальнення книг Її Величність була в білій сорочці з короткими рукавами та чорно-білій спідниці довжини міді.
- У темно-зеленій сукні з глянцевими смужками Ранія приїжджала в провінцію Маан.
- Для останнього робочого дня під час офіційного візиту в США Ранія обрала вишукану червону блузку та чорні штани.