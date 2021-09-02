Королева Ранія здійснила новий вихід у білій сукні: фото ніжного образу

Королівське подружжя Йорданії здійснило новий вихід. Її Величність позувала поруч із чоловіком в розкішній сукні білого кольору зі смугастим принтом.

Перед початком нового навчального року монархи зустрілися з найкращими учнями Таджіхі. На заході Ранія вкотре продемонструвала бездоганний смак в одязі.

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Новий look королеви Ранії

Її Величність постала перед камерою в сукні білого кольору довжини нижче колін. Вбрання мало смугастий вишневий принт, що додавав особливого шарму. Талію підкреслив ремінець в тон сукні.

Такий look королева Ранія поєднала з бордовими туфлями на високих підборах. Волосся вона вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках.

Незмінним аксесуаром сьогодення є захисна маска. Без неї королева також не обійшлася. Цього разу вона обрала вишневу маску, яка гармонійно поєдналася з її образом.



Королева Ранія з чоловіком / Фото з інстаграму Її Величності



Королева Ранія з чоловіком / Фото з інстаграму Її Величності

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