Королева Ранія завжди доречно обирає одяг відповідно до заходу, на який прямує. Вона відчуває межу між стилем і несмаком, тому є прикладом для багатьох шанувальниць у різних куточках світу.

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Йорданська королева часто обирає для подій елегантні сукні або ж блузки та штани. В гардеробі Її Величності є багато як світлих, так і яскравих речей. Ранія не боїться експериментувати з образами, часто постає в неординарних аутфітах, які підкорюють публіку.

Кожен образ королева довершує бездоганною зачіскою. Зазвичай вона вкладає довге волосся в голлівудські локони. А на обличчі Ранія робить макіяж з акцентом на очах.

Далі дивіться добірку світлин королеви Ранії, які робили під час її світських заходів, офіційних зустрічей з державними діячами та лідерів інших країн з 2017 по 2021 роки.

Образи королеви Ранії

Аутфіти королеви Йорданії 2017 року / Фото з інстаграму Її Величності

Аутфіти королеви Йорданії 2018 року / Фото з інстаграму Її Величності

Аутфіти королеви Йорданії 2019 року / Фото з інстаграму Її Величності

Аутфіти королеви Йорданії 2020 року / Фото з інстаграму Її Величності

Аутфіти королеви Йорданії 2021 року / Фото з інстаграму Її Величності

Королева Ранія у вишиванках

Йорданська королева обожнює одяг з вишивкою. На урочистих подіях вона часто з'являється у вишиванках або вишиваних сукнях. Український національний одяг є незмінним елементом гардеробу Її Величності. Ранія обожнює як яскраві, так і нюдові або ж темні вишивки.

Кожен образ королева доповнює взуттям на підборах, зачіскою, макіяжем, аксесуарами. Вишиване вбрання Ранія обирає для виходів не лише в рідній Йорданії, а й під час офіційних візитів в інші країни світу.

Королева Ранія у вишиванках / Фото з інстаграму Її Величності