Королева Ранія вразила елегантним образом у сукні з оригінальним візерунком
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Йорданська королева Ранія відвідала чергову ділову зустріч. Вона захопила публіку черговим стриманим образом у сукні з красивими рукавами.
Королева Йорданії Ранія прибула до провінції Маан. Там вона зустрілася та поспілкувалась з деякими представниками місцевих громад, власниками різних проєктів і місцевою владою.
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Було приємно зустрітися сьогодні з чудовою групою людей із Маану в Шобак і почути про їхні проєкти, що приносять дохід. Їхня рішучість надихає,
– написала королева.
Образ королеви Ранії
Для ділової зустрічі йорданська королева постала в стриманому образі, який мав оригінальні деталі. Вона позувала в темно-зеленій сукні з глянцевими смужками та довгими широкими рукавами з яскравою червоно-білою тасьмою.
Королева Ранія зібрала волосся у високий кінський хвіст, накрутивши волосся у пишні локони. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з акцентом на губах. Ранія не забула і про захисну маску чорного кольору.
Королева Ранія на зустрічі з представниками громад / Фото з інстаграму королеви Ранії
Інші образи королеви Ранії
- Йорданська королева здійснила світський вихід у Вашингтоні, одягнувши вишукану червону блузку та чорні штани.
- Ранія вийшла у світ разом з чоловіком. Вона позувала у трендовому образі, примірявши смарагдову блузку.
- Королева Йорданії захопила літнім аутфітом, поставши у білій кофтинці та малиновій спідниці.