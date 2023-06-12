Королева Ранія показала чуттєві кадри з чоловіком до річниці шлюбу: відео пробирає до мурах

Король Йорданії Абдалла та королева Ранія 10 червня відсвяткували 30-ту річницю шлюбу. Королівське подружжя обмінялися чуттєвими кадрами та привітали один одного зі святом.

Королеву Ранію з чоловіком вважають однією з найкрасивіших королівських пар сучасності. Одружилися вони у 1993 році на розкішній церемонії у палаці Захран, де днями одружився і їхній син.

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Королева Ранія показала чуттєві кадри з чоловіком

Королева Ранія розмістила миле відео з чоловіком у соцмережах. Вона також зворушливо привітала його зі святом.

Кожен день, що минає, зближує нас, і кожен рік, що минає, показує мені, наскільки я неймовірно щаслива провести своє життя з тобою. Із 30-тою річницею, мій король,

– написала вона.

Також відео, присвячене річниці весілля батьків, розмістив принц Хусейн, написавши: "Вітаємо найлюблячих, відданих і щедрих батьків з 30-річчям весілля".

Королева Ранія показала нове фото з чоловіком

Весілля короля Абдалли та королеви Ранії відбулося 10 червня 1993 року. З принцом вона познайомилася на званому обіді в Аммані в січні 1993 року. На весіллі Ранія була у сукні від дизайнера Брюса Олдфілда, який створював вбрання для принцеси Діани та королеви Камілли. Їхній шлюб був грандіозною державною подією.

Королівська пара у шлюбі вже 30 років. З цього приводу Ранія поділилася новим знімком із чоловіком. Пара позувала на вулиці у невимушеній обстановці.

На фотографії королева була в літній сукні білого кольору від бренду Emporio Sirenuse. Доповнила вона образ білим довгим палантином. Також Ранія уклала волосся, додала прикраси та зробила легкий макіяж.

Король Абдалла II на світлині одягнений у чорне. На Його Величності була водолазка та класичний костюм.



Королева Ранія з чоловіком / Фото з її інстаграму

До слова, на початку травня королеву Ранія з чоловіком запросили на коронацію Чарльза ІІІ. Вона прибула на церемонію в елегантній сукні лимонного кольору, що підкреслювала фігуру та плечі. Образ доповнював капелюшок.