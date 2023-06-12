Королеву Ранию с мужем считают одной из самых красивых королевских пар современности. Поженились они в 1993 году на роскошной церемонии во дворце Захран, где на днях женился и их сын.
Интересно Будем жить вместе, – реакция Горняк на то, что Остапчук обустраивает их дом с новой любимой
Королева Рания показала чувственные кадры с мужем
Королева Рания разместила милое видео с мужчиной в соцсетях. Она также трогательно поздравила его с праздником.
Каждый уходящий день сближает нас, и каждый уходящий год показывает мне, насколько я невероятно счастлива провести свою жизнь с тобой. С 30-й годовщиной, мой король,
– написала она.
Также видео, посвященное годовщине свадьбы родителей, разместил принц Хусейн, написав: "Поздравляем любящих, преданных и щедрых родителей с 30-летием свадьбы".
Королева Рания показала новое фото с мужем
Королевская пара в браке уже 30 лет. По этому поводу Рания поделилась новым снимком с мужем. Пара позировала на улице в непринужденной обстановке.
На фотографии королева находилась в летнем платье белого цвета от бренда Emporio Sirenuse. Дополнила она образ белым длинным палантином. Также Рания уложила волосы, добавила украшения и сделала легкий макияж.
Король Абдалла II на фотографии одет в черное. На Его Величестве была водолазка и классический костюм.
Королева Рания с мужем / Фото с ее инстаграммы
К слову, в начале мая королеву Рания с мужем пригласили на коронацию Чарльза ІІІ. Она прибыла на церемонию в элегантной платья лимонного цвета, что подчеркивало фигуру и плечи Образ дополнял шляпку.