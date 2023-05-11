Після коронації Чарльза III: королева Ранія зачарувала образом у костюмі з градієнтом – фото

Коронацію Чарльза ІІІ відвідали багато членів королівських родин Європи. Серед них були і король Йорданії Абдалла II з дружиною Ранією, яка вразила своїм образом.

На самій коронації королева постала в елегантній сукні лимонного кольору, що підкреслювала фігуру та плечі. Образ доповнював капелюшок, клатч та білі туфлі.

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Тепер же Королева Йорданії дала інтерв'ю, щоб поділитися своїми враженнями від коронації Чарльза ІІІ.

Для цього виходу вона обрала костюм з градієнтним ефектом від Ermanno Scervino. До образу вона підібрала світлі туфлі-човники на підборах.



Королева Ранія в рокішному костюмі / Фото з її інстаграму

Волосся Ранія заколола шпилькою ззаду і кілька пасм красиво уклала хвилями спереду.

Що Ранія думає про короля Чарльза

В ексклюзивному інтерв'ю журналу People Ранія пояснила, що думає про короля Великої Британії та якою була коронація Чарльза.

За її словами, під час кожної їхньої зустрічі король Чарльз завжди виявляв себе проникливим, щирим і чуйним.

"Я дуже поважаю його трудову етику. Наприклад, під час візиту до йорданського відділення свого фонду "Бірюзова гора" він без будь-яких претензій спілкувався з біженцями та членами громади. Він чудовий слухач, тому що він справді піклується про людей та їхні прагнення", – каже королева.

Які враженнями Ранії від коронації

Королева Ранія розповіла про свої враження від коронації. За її словами, церемонія була красивою і незабутньою.

Це захопливий та ідеальний баланс урочистості, видовищності та духовності. Безліч різних традицій та ритуалів, які ми побачили, нагадували про повагу Британії до своєї історії та про зв'язок між королем Чарльзом III та правителями минулих століть,

– заявила королева.

Ранія каже, що коронація була насичена традиціями, але вона була вражена тим, як король Чарльз наклав власний відбиток на події.

"Наприклад, було дуже природно бачити представників різних релігій, які відіграють певну роль у службі. Це було безпрецедентним в історії Британії, але воно показало, наскільки Його Величність зосереджена на інклюзивності", – сказала королева.

Вона також зауважила, що британська монархія розвивалася протягом багатьох років, але залишалася незмінною для країни та її народу.

Хто ще з королівських родин був на коронацїі