Королева Йорданії вкотре підкорила публіку елегантним образом. Ранія взяла участь у віртуальній зустрічі, поставши перед камерою у розкішній білій блузці.

Королева Ранія знає, як виглядати стильно будь-де та будь-коли. Вона щоразу демонструє елегантні аутфіти та демонструє вроду.

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Днями Її Величність стала учасницею віртуального форуму Джона Кеннеді-молодшого, який відбувся в Гарвардському університеті.

Вишуканий образ королеви Ранії

На світлині, яку Ранія поширила в мережі, вона зображена, сидячи за столом. Для відеодзвінка Її Величність обрала елегантну білу блузку, а на шиї був шарф вишневого кольору, який додав образові особливого шарму.

Серед аксесуарів look Ранії доповнювала розкішна каблучка та сережки. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Біля королеви бачимо чашку ароматної кави.

Інші аутфіти королеви Ранії: