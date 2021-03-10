Королева Иордании в очередной раз покорила публику элегантным образом. Рания приняла участие в виртуальной встрече, представ перед камерой в роскошной белой блузке.

Королева Рания знает, как выглядеть стильно в любом месте и в любое время. Она каждый раз демонстрирует элегантные аутфиты и демонстрирует красоту.

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На днях Ее Величество стала участницей виртуального форума Джона Кеннеди-младшего, который состоялся в Гарвардском университете.

Изысканный образ королевы Рании

На фотографии, которую Рания распространила в сети, она сидит за столом. Для видеозвонка Ее Величество выбрала элегантную белую блузку, а на шее был шарф вишневого цвета, который добавил образу особого шарма.

Среди аксессуаров look Рании дополняло роскошное кольцо и серьги. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Возле королевы видим чашку ароматного кофе.

Другие аутфиты королевы Рании: