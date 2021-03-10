Королева Рания покорила элегантным образом в белой блузке: фото
Королева Иордании в очередной раз покорила публику элегантным образом. Рания приняла участие в виртуальной встрече, представ перед камерой в роскошной белой блузке.
Источник:Инстаграм королевы Рании
Королева Рания знает, как выглядеть стильно в любом месте и в любое время. Она каждый раз демонстрирует элегантные аутфиты и демонстрирует красоту.
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На днях Ее Величество стала участницей виртуального форума Джона Кеннеди-младшего, который состоялся в Гарвардском университете.
Изысканный образ королевы Рании
На фотографии, которую Рания распространила в сети, она сидит за столом. Для видеозвонка Ее Величество выбрала элегантную белую блузку, а на шее был шарф вишневого цвета, который добавил образу особого шарма.
Среди аксессуаров look Рании дополняло роскошное кольцо и серьги. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Возле королевы видим чашку ароматного кофе.
Другие аутфиты королевы Рании:
- иорданская королева очаровала стильным образом в платье и платке с бабочками;
- Рания поразила безупречным аутфитом в красном атласном платье;
- королева продемонстрировала классический look в белой рубашке.
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