Елегантна та жіночна: королева Летиція зачарувала літнім образом в сукні

Іспанська королева Летиція для нового публічного виходу обрала легку літню сукню. Її Величність постала перед камерами в елегантному образі, вкотре продемонструвавши бездоганний смак в одязі.

Королева Летиція побувала у штаб-квартирі фонду ONCE, що був заснований в 1938 році. Він збирає кошти для надання послуг незрячим і людям з серйозними вадами зору.

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Літній look королеви Летиції

Її Величність прибула в фонд у красивій літній асиметричній сукні чорного кольору з плямистим бежевим принтом. Вбрання мало короткі рукави та зав'язувалося під шиєю, що додавало образові жіночності. Такий look Летиція вирішила поєднати з туфлями-човниками гірчичного кольору на підборах.

Волосся королева зібрала у високий пучок, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках і тушшю на віях. З прикрас її аутфіт доповнювали маленькі золоті сережки-кільця та улюблена каблучка. А в руці Летиція тримала лаконічний чорний клатч.



Королева Летиція в чорній літній сукні / Фото Getty Images

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