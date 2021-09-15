У зворушливий для королеви день редакція Showbiz 24 підготувала добірку фото, на яких Її Величність зображена в розкішних вечірніх сукнях.

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Королева Летиція у вечірніх сукнях

Королівська родина Іспанії була на урочистій вечері на честь приїзду президента В'єтнаму в королівський палац. Тоді Летиція постала перед гостями у чорній сукні з довгою пишною спідницею та мереживним верхом.



Принцеса Летиція та принц Філіп на офіційній зустрічі в Мадриді (2009) / Фото Getty Images

Також до коронації принцеса Летиція та принц Філіп побували на урочистій вечері в королівському палаці разом із гостями. Дружина спадкоємця престолу обрала для події темно-фіолетову сукню з оголеними плечима.



Принцеса Летиція та принц Філіп на офіційній зустрічі в Мадриді (2011) / Фото Getty Images

Під час офіційної поїздки в Амстердам Її Величність вийшла у світ в чорній приталеній сукні з мереживним верхом і довгими рукавами.



Королівське подружжя Іспанії в Амстердамі (2013) / Фото Getty Images

У Букінгемський палац на зустріч з королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом Летиція приїжджала у приталеній зверху та пишній знизу сукні червоного кольору з оголеними плечима.



Принц Філіп, королева Летиція, королева Єлизавета II, король Філіп VI (2017) / Фото Getty Images

У синій сукні, що розшита білими перлинами, королева Летиція прибула на вечерю, яку разом із чоловіком організувала з нагоди приїзду в Іспанію президента Португалії.



Королівське подружжя Іспанії (2018) / Фото Getty Images

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Для офіційної фотографії королівського подружжя Іспанії Летиція постала перед об'єктивом у вишуканій пишній сукні рожевого кольору з білими квітами.



Офіційне фото королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images

На одному з офіційних заходів у Мадриді королева позувала поруч із чоловіком в оксамитовій сукні темно-синього кольору.



Королівське подружжя Іспанії (2020) / Фото Getty Images

У яскраво-синій сукні в підлогу королева Летиція побувала на новорічному військовому параді 2020 року, який організовували в королівському палаці.



Королівське подружжя Іспанії (2020) / Фото Getty Images