Королева Летиція вразила ніжним образом у квітковій сукні: чарівне фото

Іспанська королева Летиція вкотре з'явилась на публіці в елегантному образі. Вона поєднала легку рожеву сукню з квітковим принтом та насичені туфлі на підборах.

Королева й король Іспанії Летиція та Філіп VI провели церемонію нагородження преміями в палаці Ель-Пардо в Мадриді. Ці премії вручають іспанським дослідникам за важливі наукові досягнення.

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Образ королеви Летиції

На церемонію нагородження королева Летиція обрала елегантний та ніжний аутфіт. Вона постала перед камерами в рожевій асиметричній сукні довжини міді з бордовим квітковим принтом від бренду Hugo Boss, який є одним з улюблених Її Величності.

Бездоганну фігуру королеви Іспанії підкреслював неширокий пояс на талії. Вбрання вона поєднала з червоними замшевими туфлями на високих підборах. Образ доповнили також тонкі сережки-підвіски.

Королева Летиція розпустила пишне волосся та вклала його прямими хвильками. На обличчі Її Величність зробила макіяж з акцентом на очах. Як і зазвичай, іспанська королева перебувала серед публіки в захисній масці.



Королева Летиція та король Філіп VI / Фото Getty Images

Елегантні образи Її Величності