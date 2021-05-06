Її Величність побувала на Дні збору коштів Червоного хреста. Захід відбувся в Мадриді. Оскільки погода була досить спекотною, Летиція вирішила одягнути легку сукню, у якій вже з'являлася на публіці влітку 2020 року.

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Ніжний образ королеви Летиції

Іспанська королева постала перед камерами у ніжній сукні з квітковим принтом, яка підкреслила жіночність королеви. Таке вбрання зробило образ Летиції неймовірно вишуканим. Вона поєднала його зі світло-рожевими туфлями-човниками на підборах. Волосся Її Величність вклала рівно. Королева часто для світських виходів обирає саме таку зачіску, яка пасує під будь-яке вбрання.

На обличчі Летиція зробила макіяж з коричневими тінями на повіках. Серед аксесуарів довершила аутфіт розкішними сережками та улюбленою каблучкою, яку подарували доньки.

Оскільки пандемія коронавірусу триває, то королева Іспанії не забуває про захисні маски та не з'являється без них у публічних місцях. Вона на власному прикладі показує, що необхідно дотримуватися усіх правил безпеки, щоб вберегти себе та рідних від інфікування.



Романтичний look королеви Летиції / Фото Getty Images



Романтичний look королеви Летиції / Фото Getty Images

Де королева з'являлася у цій сукні раніше

Влітку 2020 року монарше подружжя Іспанії було в турі містами країни з метою підтримки економічної, соціальної й культурної діяльності після поширення коронавірусної хвороби. 17 липня Летиція з чоловіком відвідали Музей образотворчих мистецтв у Більбао. Саме для того візиту Її Величність обрала сукню з квітковим принтом, яку тоді поєднала з бежевими босоніжками на високій платформі.