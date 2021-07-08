Королева Летиція вразила елегантним образом у смарагдовій сукні: фото

Королева Іспанії записала відеозвернення про цифрове втручання на Форумі високого рівня ООН про виклики людей, які живуть з рідкісними хворобами. Летиція постала перед камерами у красивій сукні смарагдового кольору.

Її Величність рідко з'являється у відео, тому прихильникам трішки незвично бачити її в такому форматі. Проте Летиція завжди зачаровує бездоганним зовнішнім виглядом.

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Елегантний образ іспанської королеви

Королева постала перед об'єктивом, сидячи на стільці. Вона позувала на камеру в приталеній смарагдовій сукні без рукавів. Такий колір підкреслив неймовірно красиві очі Її Величності. Вишуканий та розкішний образ Летиція довершила сережками в тон сукні.

Коротке волосся вклала рівно, воно гарно спадало на плечі. На обличчі зробила легкий повсякденний макіяж з акцентом на очах. Незвично бачити королеву без захисної маски, адже зазвичай вона не з'являється на публіці без неї.



Королева Летиція у смарагдовій сукні / Фото Getty Images

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