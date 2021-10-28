Королева Летиція вийшла в світ у бузковому костюмі: фото ніжного образу
Джерело:24 канал
Король і королева Іспанії відвідали школу CRA Mestra Clara Torres, яка отримала премію "Найкраща школа 2020". Для офіційного виходу Її Величність обрала жіночний костюм ніжного бузкового кольору.
Монарше подружжя активно виконує королівські обов'язки. У час пандемії коронавірусу король і королева з'являються на публічних заходах, однак завжди одягають захисні маски, нагадуючи про важливість дотримання карантинних правил.
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Новий образ королеви Летиції
Її Величність для нового виходу обрала елегантний і жіночний костюм бузкового кольору, що складався зі штанів і подовженого піджака. Під піджак Летиція одягнула кофту в тон. Поєднала зі світлими лакованими туфлями-човниками на підборах. Це улюблена модель взуття королеви.
Волосся цього разу Летиція зібрала у хвіст, а на обличчі зробила насичений повсякденний макіяж, підкресливши очі коричневими тінями.
Королева Летиція у бузковому костюмі / Фото Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images
Нагадаємо, нещодавно іспанська королева здійснила два виходи у розкішних вечірніх сукнях чорного кольору:
- разом із чоловіком вона побувала на 36-тій церемонії вручення журналістської премії "Франсиско Сереседо";
- з королем і доньками відвідала церемонію вручення нагород "Принцеси Астурійської".