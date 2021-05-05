Королева Летиція приголомшила яскравим образом у червоних штанах: фото

5 травня 2021 , 08:39
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Джерело:

Getty Images

Іспанська королева Летиція здійснила новий публічний вихід, для якого обрала яскраве вбрання. Її Величність одягнула червоні штани та білу блузку, які підкреслили струнку фігуру.

Королева Летиція завжди демонструє бездоганний смак в одязі. Вона постає перед камерою в красивих сукнях, костюмах, якими зачаровує. 

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Яскравий образ королеви Летиції

Для поїздки на VI Освітній конгрес з рідкісних хвороб Її Величність обрала класичні штани червоного кольору та білу блузку з пишними рукавами. Вбрання Летиція поєднала з лакованими червоними туфлями-човниками на підборах. 

Волосся королева вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках. 

Такий образ Летиції був дуже яскравим і водночас ніжним та жіночним. Вона вкотре підкреслила принади розкішної фігури та зачарувала приголомшливим виглядом. 


Королева Летиція у червоних штанах і білій блузці / Фото Getty Images


Королева Летиція у червоних штанах і білій блузці / Фото Getty Images

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Автор: Христина Кобак