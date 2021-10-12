Королева Летиція часто здійснює публічні виходи. Особлива увага публіки прикута до її образів, адже Її Величність щоразу обирає вишукані сукні та костюми.

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Летиція приїхала на захід у легкій сукні світло-блакитного кольору. Талію підкреслив пояс в тон вбрання. Ймовірно, поєднала такий одяг зі взуттям на підборах. У руці тримала маленьку коричневу сумочку.

Волосся королева вирівняла і зібрала у низький хвіст. На обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках. Серед аксесуарів на ній були сережки та біла захисна маска.



Королева Летиція у світло-блакитній сукні / Фото Getty Images



Королева Летиція у світло-блакитній сукні / Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева разом із чоловіком побувала на врученні Національної премії в галузі культури в музеї Прадо в Мадриді. Тоді Її Величність обрала стриману сукню сірого кольору.