Королева Летиция часто совершает публичные выходы. Особое внимание публики приковано к ее образам, ведь Ее Величество каждый раз выбирает изысканные платья и костюмы.

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Летиция приехала на запад в легком платье светло-голубого цвета. Талию подчеркнул пояс в тон наряду. Вероятно, совместила такую одежду с обувью на каблуке. В руке держала маленькую коричневую сумочку.

Волосы королева выровняла и собрала в низкий хвост. На лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках. Среди аксессуаров на ней были серьги и белая защитная маска.



Королева Летиция в светло-голубом платье / Фото Getty Images



Королева Летиция в светло-голубом платье / Фото Getty Images

Напомним, недавно королева вместе с мужем побывала на вручении Национальной премии в области культуры и в музее Прадо в Мадриде. Тогда Ее Величество выбрала сдержанное платье серого цвета.