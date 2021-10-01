Королева Летиція показала стриманий образ: фото у сірій сукні

Королівське подружжя Іспанії було присутнє на врученні Національної премії в галузі культури в музеї Прадо в Мадриді. Для такого публічного виходу Її Величність обрала стриману сукню сірого кольору, яку довершила лаконічною зачіскою.

Королева Летиція та король Філіп VI продовжують відвідувати публічні заходи. Вони не забувають про карантинні правила та завжди одягають захисні маски. Звісно, що увагу громадськості привертають й аутфіти монархів.

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Стриманий образ королеви Летиції

49-річна Її Величність прийшла на прийом у сукні сірого кольору на запах. Вбрання було довжини нижче колін, а довгі рукави Летиція закотила. Такий look вона поєднала з коричневими лакованими туфлями-човниками на підборах.

Цього разу волосся королева зібрала у низький пучок, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах. Серед прикрас аутфіт довершили довгі золоті сережки та улюблена каблучка від Karen Hallam, яку подарували доньки.

Король позував поруч із коханою в чорному костюмі, білій сорочці та зі світло-коричневою краваткою.



Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images



Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images