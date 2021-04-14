Королева Летиція показала витончену фігуру в елегантному вбранні: фото виходу

Іспанська королева Летиція відвідала черговий світський захід у конгресі. Вона підкорила публіку черговим вишуканим образом у вбранні без рукавів та в спідниці.

Королева Іспанії Летиція та король Філіп VI у вівторок, 13 квітня, відвідали презентацію нового бренду і стратегії IFEMA в Палаці конгресів у Мадриді. Її Величність вкотре підкорила публіку вишуканістю.

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Образ королеви Летиції

Іспанська королева постала перед об'єктивами у стильному аутфіті. Вона обрала обтислий чорний топ без рукавів, засвітивши рельєфні руки. Очевидно, що Її Величність веде здоровий та спортивний спосіб життя. Також Летиція приміряла молочну плісировану спідницю й чорний широкий пояс, що вдало закцентував на бездоганній фігурі.

Вбрання королева поєднала із лакованими чорними туфлями-човниками. Розкішний образ доповнювали сережки-підвіски з діамантами у формі крапель, масивна золота каблучка й чорна прямокутна сумочка.

Її Величність позувала з лаконічною зачіскою – вона випрямила та розпустила волосся. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах, які підкреслила стрілками. Зважаючи на пандемію, Летиція постала у захисній масці.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Розкішні образи Летиції