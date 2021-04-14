Популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилась з шанувальниками новими сміливими фото. Зірка продемонструвала трендовий образ у блакитній сорочці.

Відома українська артистка Світлана Тарабарова часто ділиться кадрами з життя на особистій сторінці. Цього разу вона показала новий образ та підкорила мережу.

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Образ Світлани Тарабарової

Знаменитість позувала перед камерою на темному тлі, ймовірно, готуючись до виступу. Вона постала у блакитній класичній сорочці оверсайз, яку розстібнула та приспустила, додавши аутфітові зухвалості. Світлана Тарабарова поєднала вбрання із білим широким ременем, що вдало підкреслив бездоганну фігуру.

Стильний образ співачка доповнила одною масивною сережкою у вигляді кільця з перлинами. Також вона зробила вишукану зачіску, зібравши волосся у високий пучок та прикрасивши його синьою хустинкою.

Розкішний look Світлана Тарабарова завершила макіяжем. Вона вирівняла тон обличчя, зробила контуринг, підкреслила очі тонкими стрілками та нафарбувала губи рожевим блиском.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Світлана Тарабарова про сором'язливість

У підписі до фото зірка зізналась, що є сором'язливою. Однак для неї як для медійної особи це виливається у певний стрес. Тому Світлана багато над собою працює. Також співачка вирішила поділитися секретами, як впоратися з цим почуттям.

Не боятися говорити з іншими

На думку Тарабарової, практика – наше все. Треба спілкуватися з оточуючими якомога частіше та знайомитися з новими людьми.

Треба змінюватися

Співачка підкреслила, що найкращий спосіб побороти сором'язливість – міняти себе самого і свої думки. Можна зробити нову зачіску, оновити гардероб.

Припинити себе накручувати й уявляти все найжахливіше

Зірка наголосила, що "у своїй власній голові ми в полоні, з якого нас не зможе витягнути ніхто, крім нас самих".

Згадати про те, що ніхто не досконалий.

Світлана Тарабарова додала, що в інших людей так само є недоліки та проблеми. А в більшості з них немає часу думати саме про тебе.

Просто повірити в себе

"Сором'язливість з'являється від невпевненості, а значить, найдієвіший засіб боротьби з сором'язливість – це стати більш впевненим у собі, – вважає зірка.