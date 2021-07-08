Королева Летиція підкорила бездоганним образом у білому вбранні: ефектні фото

Іспанська королева Летиція під час нового виходу підкорила бездоганним образом у білому вбранні. Її Величність вразила публіку елегантністю та жіночністю.

Іспанське королівське подружжя відкрило ярмарок ARCO 2021 – ярмарок сучасного мистецтва в Мадриді. Звісно, що без уваги публіки не залишилися образи монархів.

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Бездоганні образи монархів

Для урочистого заходу Її Величність обрала літній костюм з легкої тканини білого кольору, що складався з блузки оригінального крою та штанів. Такий look королева поєднала з лакованими бежевими туфлями-човниками на високих підборах. В руці вона тримала маленьку білу сумочку.

Король Філіп VI постав перед публікою в сірому костюмі, блакитній сорочці та бежевій краватці. Поєднав таке вбрання з коричневими туфлями. На обличчях обох монархів були білі захисні маски, які є незмінними атрибутами їхніх аутфітів під час кожного виходу.



Королева Летиція та король Філіп VI / Фото Getty Images

Волосся королева вклала у легкі локони, які зчепила у хвіст ззаду. Така зачіска підкреслила сивину Її Величності. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і чорною тушшю на віях. Довершила бездоганний look довгими сережками з красивими білими квітами.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно іспанська королева Летиція та король Філіп VI разом з доньками Софією та Леонор провели зустріч з лауреатами премії "Принцеса Жирона" в Palauet Albeniz. Захід відбувся у Барселоні. Тоді Її Величність одягнула сукню з деніму темно-синього кольору.