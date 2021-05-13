Королева Летиція підкорила публіку аутфітом у помаранчевому костюмі: фото яскравого виходу

Іспанське королівське подружжя разом побувало на публіці. Королева Летиція та король Філіп VI приїхали на вручення премії Мігеля де Сервантеса 2020 року поету Франсіско Брінес у будинку автора. Її Величність приголомшила яскравим образом у помаранчевому костюмі.

Захід, на якому побувала монарша пара, відбувся у Валенсії в Іспанії. Оскільки день був теплим і сонячним, то Летиція продемонструвала яскравий весняний аутфіт.

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Ефектний образ королеви Летиції

Її Величність постала поруч із чоловіком у яскравому костюмі помаранчевого кольору, який складався з широких штанів з розпірками знизу та довгій асиметричній сукні з довгими рукавами. Вбрання не мало жодних прикрас, однак Летиція у ньому була дуже стильною та вишуканою.

Look королева поєднала з бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Волосся вона зібрала в акуратний пучок зверху, а на обличчі зробила фірмовий повсякденний макіяж з акцентом на очах. У руці Летиція тримала клатч в тон костюма.

Коронавірус нікуди не зник, тому королівське подружжя вкотре нагадало про важливість дотримання заходів безпеки під час пандемії. Король та королева одягнули білі захисні маски.

Вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images



Яскравий look королеви Летиції / Фото Getty Images

Весняні аутфіти іспанської королеви