Королева Летиція підкорила публіку аутфітом у помаранчевому костюмі: фото яскравого виходу

Іспанське королівське подружжя разом побувало на публіці. Королева Летиція та король Філіп VI приїхали на вручення премії Мігеля де Сервантеса 2020 року поету Франсіско Брінес у будинку автора. Її Величність приголомшила яскравим образом у помаранчевому костюмі.
Захід, на якому побувала монарша пара, відбувся у Валенсії в Іспанії. Оскільки день був теплим і сонячним, то Летиція продемонструвала яскравий весняний аутфіт.
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Ефектний образ королеви Летиції
Її Величність постала поруч із чоловіком у яскравому костюмі помаранчевого кольору, який складався з широких штанів з розпірками знизу та довгій асиметричній сукні з довгими рукавами. Вбрання не мало жодних прикрас, однак Летиція у ньому була дуже стильною та вишуканою.
Look королева поєднала з бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Волосся вона зібрала в акуратний пучок зверху, а на обличчі зробила фірмовий повсякденний макіяж з акцентом на очах. У руці Летиція тримала клатч в тон костюма.
Коронавірус нікуди не зник, тому королівське подружжя вкотре нагадало про важливість дотримання заходів безпеки під час пандемії. Король та королева одягнули білі захисні маски.
Вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images
Яскравий look королеви Летиції / Фото Getty Images
Весняні аутфіти іспанської королеви
- На Дні збору коштів для Червоного хреста Летиція повторила елегантний образ в сукні з квітковим принтом.
- Для поїздки на VI Освітній конгрес з рідкісних хвороб Її Величність обрала класичні штани червоного кольору та білу блузку з пишними рукавами.
- В інституті Сервантеса королева постала перед камерами фотографів у розкішній синій сукні.