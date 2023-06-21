На урочисту церемонію найвищої лицарської нагороди Великої Британії, яка відбулася 19 червня в каплиці Святого Георгія в Віндзорі, Кейт Міддлтон прибула разом із принцом Вільямом.

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Образ принцеси Уельської

Кейт Міддлтон одягнула білу сукню довжини міді на довгий рукав в гороховий принт від англійського бренду Alessandra Rich, який вона часто обирає для урочистих виходів. Додатковою деталлю на вбранні був пояс зі складками. Також свій аутфіт принцеса Уельська доповнила вишуканим чорним капелюхом з акцентним пером, яке було вкрите крихітними горошинами, такими ж, як на сукні. Це поєднання довершили чорно-білі туфлі-човники, клатч від Strathberry та сережки з перлами, які раніше належали принцесі Діані. З аксесуарів Кейт Міддлтон також додала браслет з перлами та каблучку.

Для перегляду всіх фото гортайте направо (образ Кетрін на 3 фото):

Зазначимо, у 1988-му році на перегони Royal Ascot принцеса Діана одягнула схожий look. Принцеса була одягнена в сукню в горох від дизайнера Віктора Едельштейна. Також на ній були білі туфлі з чорним носом та схожі аксесуари на ті, які обрала Кейт Міддлтон.

Що Кейт Міддлтон одягала раніше

Принцеса Уельська на відкритті Національної портретної галереї після реконструкції у Лондоні з'явилась у білому жакеті та трендовій спідниці з шифону.

На парад з нагоди дня народження короля Чарльза III ​Кейт Міддлтон обрала яскраву зелену сукню та сережки принцеси Діани.

та сережки принцеси Діани. У громадський центр у Віндзорі, де Кейт Міддлтон поспілкувалася з батьками, малюками та персоналом, вона одягнула ситцевий двобортний жакет від Zara з блакитним принтом "гусячі лапки" і темно-сині крепові штани з високою талією.

з блакитним принтом "гусячі лапки" і темно-сині крепові штани з високою талією. На квіткову виставку у Великій Британії принцеса Уельська завітала в ніжно-рожевій сукні.

Авто Софія Хомишин