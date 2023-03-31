Вислухав та зіграв у настільний футбол: король Чарльз зустрівся з українськими біженцями

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зустрівся з українськими біженцями у Німеччині. Він послухав особисті історії українців та навіть зіграв у настільний футбол.

Король поспілкувався з українцями у старому берлінському аеропорту Тегель, де наразі розташований центр прийняття біженців. Напередодні він виступив у німецькому парламенті й висловився про війну в Україні.

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Його супроводжував президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Чарльз потис руки кільком українцям та сказав, що молиться за них. Крім того, він зіграв із біженцями у настільний футбол.

Він справді цікавився історією кожного. Дехто розповів йому, що в Україні недостатньо підвалів, де могли б сховатися люди. Там була сім'я, яка щойно приїхала, він зупинився поговорити з ними,

– розповіла представниця центру Клеопатра Туммлер.

До слова, під час промови у парламенті Німеччини король Чарльз згадав розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

"Неспровоковане вторгнення в Україну завдало невимовних страждань величезній кількості безневинних людей. Незліченні життя було зруйновано, свобода та людська гідність були розтоптані найжорстокішим способом і безпека Європи опинилася під загрозою", — заявив монарх.

До слова, нещодавно Чарльз ІІІ відвідав бійців ЗСУ, які навчаються у Британії. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі, щоб потиснути руки українським солдатам після п'ятитижневої базової бойової підготовки.

Крім того, у роковини вторгнення британський монарх звернувся до українців зі словами: "Українці продемонстрували справді дивовижну мужність і стійкість перед обличчям такої трагедії".