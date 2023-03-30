На другий день своєї поїздки до Німеччини Чарльз ІІІ виголосив історичну промову перед депутатами Бундестагу. Король Британії закликав Європу об'єднатися та "черпати мужність у нашій єдності".
Дивіться також Королева-консорт Камілла з'явилась на банкеті у діамантовій діадемі та з намистом Єлизавети II
Король Чарльз ІІІ емоційно висловився про війну в Україні
Лихо війни повернулося в Європу, загарбницька війна проти України принесла неймовірні страждання багатьом невинним людям. Безпека Європи, а також наші демократичні цінності перебувають під загрозою. Але світ не стояв осторонь... Ми можемо черпати мужність у нашій єдності,
– сказав король Чарльз ІІІ.
Нагадаємо, що в Німеччину Чарльза ІІІ прилетів з дружиною Каміллою. 29 березня вони зустрілися з президентом Німеччини Штайнмаєром перед Бранденбурзькими воротами, а ввечері відвідали бенкет у палаці Бельвю.
Тоді як 30 березня король зустрівся з канцлером Шольцом і виступив у Бундестазі, а після цього планує відвідати Центр прийняття українських біженців у колишньому аеропорту "Тегель".
Чарльз ІІІ з Олафом Шольцом / Фото з інстаграм-сторіс королівської сім'ї
- До речі, у лютому Чарльз ІІІ відвідав бійців ЗСУ, які навчаються у Британії. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі, щоб потиснути руки українським солдатам після п'ятитижневої базової бойової підготовки.
- Тоді як у роковини вторгнення британський монарх звернувся до українців зі словами: "Українці продемонстрували справді дивовижну мужність і стійкість перед обличчям такої трагедії".
- Крім того, 8 лютого Чарльз ІІІ зустрівся з Зеленським у Букінгемському палаці. Це без перебільшень історична подія, адже він перший президент України, якого британський монарх вшанував аудієнцією.