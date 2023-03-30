На другий день своєї поїздки до Німеччини Чарльз ІІІ виголосив історичну промову перед депутатами Бундестагу. Король Британії закликав Європу об'єднатися та "черпати мужність у нашій єдності".

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Король Чарльз ІІІ емоційно висловився про війну в Україні

Лихо війни повернулося в Європу, загарбницька війна проти України принесла неймовірні страждання багатьом невинним людям. Безпека Європи, а також наші демократичні цінності перебувають під загрозою. Але світ не стояв осторонь... Ми можемо черпати мужність у нашій єдності,

– сказав король Чарльз ІІІ.

Нагадаємо, що в Німеччину Чарльза ІІІ прилетів з дружиною Каміллою. 29 березня вони зустрілися з президентом Німеччини Штайнмаєром перед Бранденбурзькими воротами, а ввечері відвідали бенкет у палаці Бельвю.

Тоді як 30 березня король зустрівся з канцлером Шольцом і виступив у Бундестазі, а після цього планує відвідати Центр прийняття українських біженців у колишньому аеропорту "Тегель".

Чарльз ІІІ з Олафом Шольцом / Фото з інстаграм-сторіс королівської сім'ї