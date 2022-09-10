Офіційний вступ на престол: коли Чарльза проголосять королем Канади

Британський король Чарльз очікує на офіційне проголошення сувереном. Сьогодні, 10 вересня, прокламацію зачитають в Оттаві.

Єлизавета II померла у віці 96 років у четвер, 8 вересня. Після цього її син принц Чарльз автоматично став королем Сполученого Королівства та 14 країн, серед яких – Канада.

Читайте також Церемонію проголошення британського короля покажуть по ТБ вперше в історії

Коли Чарльза оголосять королем в Канаді

Церемонія проголошення відбудеться в Оттаві о 10 годині ранку (це 14:00 за Гринвічем) в офіційній резиденції генерал-губернатора, – Рідо Холі.

Канадське видання The Globe and mail зазначає, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо, члени федерального кабінету та Таємної ради зустрінуться на церемонії, згідно з протоколом, за яким проголошується суверен. До того ж у столиці відбудеться парад, який супроводжуватиметься салютом з 96 гармат.

Чарльз – новий король: що про це відомо

9 вересня Чарльз приїхав до Букінгемського палацу, де вперше вийшов до людей та поспілкувався з ними. Він вийшов до головних воріт, щоб подивитися на квіти, які принесли британці.

Ввечері король виступив з першим посланням до підданих. Він віддав шану матері-королеві, яка відійшла в інший світ. Також Чарльз згадав синів – принца Вільяма він нарік принцом Уельським, передавши йому свій титул, а принцові Гаррі та Меган подякував за вірність.

Король віддав шану своїй коханій дружині Каміллі, підтверджуючи, що вона стала його королевою-консортом.

, Канада перестала бути колонією Великої Британії в 1867 році, але залишалася в складі Британської імперії до 1982 року. Держава досі є членом Співдружності колишніх імперських країн, які визнають британського монарха очільником держави.