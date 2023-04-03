Король не влаштовує на річницю весілля ніяких публічних заходів, передає 24 Канал. Раніше ми розповідали історію кохання короля Чарльза та Камілли.

До теми Королева-консорт Камілла з'явилась на банкеті у діамантовій діадемі та з намистом Єлизавети II

Чому король з королевою не святкують річницю весілля

Річниця приходить на 9 травня. Королівська пара не планує ніяких масштабних святкувань. Відомо, що Чарльз та його дружина Камілла від 2021 року не святкують цей день особливо.

Все через те, що саме в день їхнього весілля у 2021 році пішов з життя батько Чарльза – принц Філіп, герцог Единбурзький.

Дату весілля навіть переносили

Чарльз і Камілла взяли шлюб на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші 9 квітня 2005 року. Спочатку шлюб повинен був зареєстрований 8 квітня, але це довелося змінити, оскільки принца Чарльза на цей день викликали на похорон Папи Івана Павла II від імені королеви.

З цієї причини дату весілля принца з Каміллою було перенесено на день пізніше. Проте через 16 років – 9 квітня 2021 року – помер батько Чарльза принц Філіп. Тож, тепер пара взагалі не святкує цього дня.

Найімовірніше і цього року Чарльз та Камілла проведуть цей день лише у вузькому сімейному колі, можливо навіть удвох.

До слова, днями король Чарльз III приїхав дов Берліну, де виступив у німецькому парламенті й висловився про війну в Україні. Британський монарх наголосив, що безпека всієї Європи опинилася під загрозою. Деталі приїзду короля та його промови – читайте у статті.