Король не устраивает на годовщину свадьбы никаких публичных мер, передает 24 Канал. Раньше мы рассказывали историю любви короля Чарльза и Камиллы.

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Почему король с королевой не празднуют годовщину свадьбы

Годовщина приходит на 9 мая. Королевская чета не планирует никаких масштабных празднований. Известно, что Чарльз и его жена Камилла с 2021 года не отмечают этот день особо.

Все потому, что именно в день их свадьбы в 2021 году ушел из жизни отец Чарльза – принц Филипп, герцог Эдинбургский.

Дату свадьбы даже переносили

Чарльз и Камилла вступили в брак на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше 9 апреля 2005 года. Сначала брак должен был зарегистрирован 8 апреля, но это пришлось изменить, поскольку принца Чарльза на этот день вызывали на похороны Папы Иоанна Павла II от имени королевы.

По этой причине дата свадьбы принца с Камиллой была перенесена на день позже. Однако через 16 лет – 9 апреля 2021 – умер отец Чарльза принц Филипп. Теперь пара вообще не празднует в этот день.

Скорее всего, в этом году Чарльз и Камилла. проведут этот день только в узком семейном кругу возможно даже вдвоем.

К слову, на днях король Чарльз III приехал в Берлин, где выступил в немецком парламенте и высказался о войне в Украине. Британский монарх подчеркнул, что безопасность всей Европы оказалась под угрозой. Детали приезда короля и его речи читайте в статье.