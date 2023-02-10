"Він один з нас": король Чарльз ІІІ засвітив діряву шкарпетку в мечеті – бурхлива реакція мережі

Днями Чарльз ІІІ з дружиною Камілою відвідував мечеть у східному Лондоні. Він, як і годиться, зняв взуття на вході, але сконфузився – засвітив шкарпетку з діркою. Однак у мережі короля Великої Британії не засміяли, а навпаки похвалили.

У середу, 8 лютого, королівське подружжя побувало в історичній мечеті в районі Брік-Лейн. Цей візит мав би продемонструвати бажання Чарльза ІІІ представляти багатокультурну та багатоконфесійну Британію, але зчинив резонанс через його ощадливість.

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Король Чарльз ІІІ показався в дірявій шкарпетці в Лондоні

Річ у тому, що журналісти звернули увагу на шкарпетки короля Чарльза ІІІ, коли він роззувся перед мечеттю. Він не раз розповідав, що не любить викидати старі речі й латає їх, допоки це можливо. Схоже, монарх зношує навіть шкарпетки, адже на його правій нозі помітили дірку.

Це дуже контрастувало з елегантним образом Чарльза ІІІ – довгим чорним пальтом, класичними синіми штанами, білою сорочкою у смужку та яскравою краваткою.

У мережі на цей конфуз відреагували бурхливо. На диво, британського короля не засміяли, а похвалили за простоту. "Король Чарльз справді один з нас! У багатьох з нас є принаймні одна пара дірявих шкарпеток", "Такий же, як ми", – прокоментували у твіттері.

Нагадаємо, поки ікона стилю Кейт Міддлтон витрачає десятки тисяч доларів на гардероб, король Чарльз ІІІ особливо не заморочується над зовнішнім виглядом. У травні 2021 року він з'явився у брудних штанах і подертій куртці на обкладинці журналу Country Life. Усе тому, що фотографували його під час роботи в саду маєтку в Норфолку, коли він доглядав живопліт.