Сучасна ікона стилю Кейт Міддлтон часто з'являється у раніше придбаних речах й повторює образи. Цього року вона також одягала старий одяг, а також скоротила витрати на гардероб.
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Яку суму Кейт Міддлтон витратила на гардероб у 2021
Герцогиня Кембриджська у 2021 році удвічі менше коштів витратила на одяг та прикраси, ніж минулого року. Як підрахували ЗМІ, на нові вбрання та аксесуари пішло 47,5 тисяч фунтів стерлінгів (що становить 64400 доларів і понад 1 мільйон 700 тисяч гривень).
Також стало відомо, що лише для 4 публічних виходів Кейт Міддлтон одягала цілком нове вбрання.
Найдорожчий образ герцогині
Найбільш коштовним look Кейт Міддлтон став той, у якому вона з'явилась на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". Блискуча золотиста сукня коштувала герцогині 4 тисячі фунтів стерлінгів (близько 5400 доларів).
Кейт Міддлтон з членами королівської сім'ї / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
Вартість гардеробу Кейт Міддлтон по роках
- у 2020 році – 94 тисячі фунтів стерлінгів;
- у 2019 році – 103 тисячі фунтів стерлінгів;
- у 2018 році – 68 тисяч фунтів стерлінгів;
- у 2017 році – 119 тисяч фунтів стерлінгів.