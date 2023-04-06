Не став відмовлятися від джину: короля Чарльза ІІІ помітили з чаркою

Напередодні король Чарльз разом з королевою Каміллою відвідали фудкорт під час візиту до Йоркширу. Там із монархом сталася кумедна ситуація – папараці спіймали його з чаркою.

Під час екскурсії виноробнею Чарльзу запропонували продегустувати кілька напоїв. І король не став відмовлятися. Раніше він зіграв у настільний футбол у центрі з українськими біженцями.

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Коментуючи екскурсію, король жартома сказав: "Немає нічого веселішого, ніж завод з виробництва джину". А коли Чарльзу вручили чарку лондонського сухого джину він додав: "Я просто спробую крихітний ковток".

Він дотримав слова і більше не куштував алкоголю. Коли монарху намагалися вручити ще одну чарку з іншим смаком, Чарльз лише пожартував, що "зараз не зовсім підходящий час доби".

Його дружина королева Камілла відмовилася, коли їй дали можливість скуштувати домашній джин. Натомість вона вирішила спробувати солодощі в магазині Флоріана Пуаро, де була вражена лимонним макаруном. Після цього королева спробувала ще й морозиво з манго.

Додамо, що королівська пара також відвідала пекарню Bluebird, яка постачає до магазинів, кафе та ресторанів регіону випічку.

До слова, в лютому Чарльз ІІІ з дружиною Камілою відвідував мечеть у східному Лондоні. Він, як і годиться, зняв взуття на вході, але сконфузився – засвітив шкарпетку з діркою. Однак у мережі короля Великої Британії не засміяли, а навпаки похвалили. Нагадаємо, що він не раз розповідав, що не любить викидати старі речі й латає їх, допоки це можливо.

Крім того, у 2021 рокці він з'явився на обкладинці журналу Country Life у брудних штанах і подертій куртці. Усе тому, що фотографували його під час роботи в саду маєтку в Норфолку, коли він доглядав живопліт.