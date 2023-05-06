У Великій Британії вперше за 70 років відбувається офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ. Вона розпочалася 6 травня з ходи до Вестмінстерського абатства і триватиме три дні. Станом на 14:00 старший син Єлизавети ІІ офіційно став королем.

Чарльз III став 40-м монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві. Саме там останні 900 років проходять церемонії коронації. Службу провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

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Чарльз III офіційно став королем Сполученого Королівства

Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією апельсина, троянди, кориці, мускусу та амбри. Цей момент вважається найсвященнішою частиною служби, тому його не транслюють по телебаченню.

У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.

Чарльз III офіційно став королем / Фото Sky News

Чарльз III офіційно став королем / Фото Sky News

Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей момент.

Збройний салют біля Тауерського мосту в Лондоні​ / Фото Sky News

Головне про коронацію Чарльза ІІІ

Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії 10 вересня 2022 року, після смерті Її Величності. Проте лише через 8 місяців він офіційно став королем Сполученого Королівства.

Святкування коронації триватиме три дні, тож британці отримають додатковий вихідний день у понеділок, 8 травня.

Експерти кажуть, що коронація Чарльза ІІІ стала найдорожчою в історії Великої Британії та обійшлася в п'ять разів дорожче, ніж коронація Єлизавети ІІ в перерахунку на сучасні гроші. Це близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів, більшість з яких витратили на масштабні заходи безпеки.

що тепер король Чарльз ІІІ офіційно став головою Співдружності націй – об'єднання 56 незалежних країн і 2,5 мільярда людей. У 14 з цих країн, а також у Великій Британії, король є главою держави.