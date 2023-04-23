На концерті російського репера Noize MC відбирали українські прапори: жорстке відео з Молдови
Джерело:NewsMaker.md
Російський репер Noize MC підтримує Україну ще з 2014 року. Він виступив проти вторгнення й був оголошений іноагентом. Співак приїхав з концертом у Молдову, але там в українців жорстко відбирали синьо-жовті прапори.
Сольник Noize MC (справжнє ім'я – Іван Алексєєв) відбувся в Кишиневі 22 квітня. Коли репер заспівав українською мовою, у залі розгорнули синьо-жовті прапори. До людей одразу ж підлетіла охорона й силою відібрала символіку. Ті жорстко поводилися з дівчиною в патріотичній футболці, а чоловіка буквально витягли з фан-зони.
До теми Соліст Quest Pistols розійшовся з російською акторкою Горбачовою, яка засвітилася у Москві
На концерті Noize MC відбирали українські прапори
У коментарях до публікації кажуть, що так поводилися не лише з українськими стягами, тож, схоже, це організатори заборонили демонстрацію будь-яких прапорів. Тоді як сам репер заступився за фанів і наказав повернути національну символіку.
"Noize MC відмовився продовжувати концерт поки не повернуть прапори", – кажуть очевидці.
- Нагадаємо, Noize MC – єдиний російський артист, з яким дружить лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк. На його думку, він виявився нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Усе зрозуміло. Це п*здець. Усі збожеволіли. Треба бігти та збирати гроші, щоб допомогти вам".
- Так, рік тому він разом з російською співачкою Монеточкою відіграв у Європі серію благодійних концертів Voices of Peace – "Голоси миру", а виручені кошти передав польському благодійному фонду Siepomaga.