Сольник Noize MC (справжнє ім'я – Івана Алексєєва) відбувся в Кишиневі 22 квітня. Коли репер заспівав українською мовою, у залі розгорнули синьо-жовті прапори. До людей одразу ж підлетіла охорона й силою відібрала символіку. Ті жорстко поводилися з дівчиною в патріотичній футболці, а чоловіка буквально витягли з фан-зони.

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На концерті Noize MC відбирали українські прапори

У коментарях до публікації кажуть, що так поводилися не лише з українськими стягами, тож, схоже, це організатори заборонили демонстрацію будь-яких прапорів. Тоді як сам репер заступився за фанів і наказав повернути національну символіку.

"Noize MC відмовився продовжувати концерт поки не повернуть прапори", – кажуть очевидці.