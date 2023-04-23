Сольник Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев) состоялся в Кишиневе 22 апреля. Когда рэпер спел на украинском языке, в зале развернули сине-желтые флаги. К людям сразу же подлетела охрана и силой отняла символику. Те жестко обращались с девушкой в патриотической футболке, а мужчину буквально вытащили из фан-зоны.

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На концерте Noize MC отбирали украинские флаги

В комментариях к публикации говорят, что так обращались не только с украинскими флагами, так что, похоже, это организаторы запретили демонстрацию каких-либо флагов. В то время как сам рэпер вступился за фанатов и приказал вернуть национальную символику.

"Noize MC отказался продолжать концерт, пока не вернут флаги", – говорят очевидцы.