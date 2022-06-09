Повернувшись до України, співачка MamaRika продовжила гастрольну діяльність. Днями вона виступила на благодійному концерті.

До слова Де б не билося українське серце, там Україна: які зірки підіймали синьо-жовтий стяг на концертах

MamaRika виступила на концерті

6 червня у Києві відбувся благодійний концерт "100 днів незламності України". На ньому шанувальники змогли почути улюблені пісні "Доброго вечора, ми з України", "Допоможе ЗСУ", "Давай цілуватися під час сирени", "Вова, ***ш їх" та інші треки про війну.

На концерті виступили PROBASS ∆ HARDI, CHICO & QATOSHI, 100LITSA та MamaRika, яка поділилась враженнями від зустрічі з фанами та фото.

Хочу закінчити день подякою Богу за те, що маю змогу бути корисною в цей важкий час. Кожна нова зустріч із вами – це ритуал, обмін енергіями, емоції які вийшли на новий рівень сприйняття. Кожне слово, кожна пісня тепер набула іншого змісту і проживається дуже глибоко,

– поділилась артистка.

"Музика лікує… очищає від болю. Обійми із такими рідними незнайомцями, ваші посмішки, нехай крізь сльози, змога віддати вам частинку свого – моє "тут і зараз", – додала вона.

Фото з виступу MamaRika / Фото з інстаграму зірки

Відео з виступу MamaRika / Для перегляду прогортайте праворуч

Додамо, MamaRika зізнавалась, що війна та стрес позначились на її здоров'ї. Артистка задумується над тим, щоб піти до психолога, хоч раніше вона поралась з проблемами самостійно.

На концерт виконавиця одягнула стильний персиковий костюм, що складався з прямих штанів та оверсайз жакета. Також зірка приміряла блакитну кофтинку. MamaRika доповнила образ макіяжем і зачіскою. Вона зібрала волосся у хвіст та вклала його хвильками.

Кошти від продажу квитків пішли у фонд VISIT UKRAINE, що допомагає переселенцям з міст, які постраждали від нападу Росії. Гроші, які вдалось зібрати під час трансляції передали у фонд "Повернись живим".