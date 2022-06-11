Вчера вечером, 10 июня, на станции метро в Киеве прошел концерт для военных, волонтеров и жителей и гостей столицы. На мероприятии выступили Нино Катамадзе и Верка Сердючка, сообщает 24 канал.
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Верка Сердючка выступила в метро
Концерт прошел на станции метро Майдан Незалежности. Сначала перед зрителями выступила Нино Катамадзе. Она исполнила не только свои хиты, но и спела по-украински – песню "Чорнобривці". Ей аккомпанировал на рояле Николоз Рачвели.
Впоследствии на сцену вышла Верка Сердючка (Андрей Данилко). Она впервые за время войны выступила для людей. Артистка исполнила хит "Геть з України, москаль некрасивий". Напомним, что эту фразу Верка Сердючка использовала в одном из своих стендапов в 90-х. Уже впоследствии этот фрагмент в своей песне использовала Jerry Heil. Также она вспомнила Зеленского, Кима и Арестовича.
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Недавние выступления в поддержку Украины
- MamaRika недавно выступила на благотворительном концерте в Киеве "100 дней несокрушимости Украины". "Каждая новая встреча с вами – это ритуал, обмен энергиями, эмоции вышедшие на новый уровень восприятия. Каждое слово, каждая песня теперь приобрела другое содержание и проживается очень глубоко".
- Группа "Друга Ріка" выступает в городах Европы с благотворительным туром "Кто, если не мы?". Все средства идут на нужды вооруженных сил Украины и гуманитарную помощь.