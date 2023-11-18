Ирина Билык в эфире радио рассказала подробнее об этом моменте. Он случился на ее концерте в Луцке – это было последнее выступление в рамках тура.

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Концерт артистки посетил украинский хореограф Антон Смецкий, который потерял ногу на войне. В сети раньше завирусилось видео с выступления: как боец дарит певице цветы, поднимается на сцену и крепко обнимает артистку.

Ирина Билык рассказала, что Антон очень талантливый хореограф, с которым сотрудничало немало звезд. Они встретились еще в гримерке, где певица не смогла не узнать своего коллегу.

Я все еще поражена. Мне как лучик кто-то в сердце вонзил. Я после этой встречи сияю. Это было в Луцке: наш последний концерт в туре. Антон сейчас находится в реабилитационном центре. Он ожидает протез, который стоит от 15 до 20 тысяч евро,

– рассказала артистка.

Оказалось, что в день концерта у Антона был день рождения. Во время выступления Ирина Билык поняла, какой подарок сделает для него. Певица объявит сбор на протез для защитника.

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В комментариях под роликом пользователи признаются, что видео невозможно смотреть без слез.

"Наверное, плакали все. Я плачу";

"Слезы. Душа рвется за каждого убитого, искалеченного";

"Всегда уважала Ирину. Вместе с ней занимала Героя";

"До слез. И я дорогого защитника обнимаю молитвами".

Не единственный трогательный момент из тура Ирины Билык

На концерте во Львове украинской певице признались в любви. Неизвестный мужчина поднялся на сцену, подарил звезде большой букет, стал на одно колено перед певицей и сделал ей предложение.

Ирина Билык не отказала, но и не согласилась. Она загадочно ответила, что говорить "нет" было бы неправильно.