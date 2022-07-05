Христина Соловій вирушає в тур Україною: в яких містах відбудуться концерти

5 липня 2022 , 15:22
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Джерело:

інстаграм Христини Соловій

Співачка Христина Соловій нещодавно повернулася з європейського туру і вже готується до українського. 19 липня стартують її гастролі містами України.

Виконавиця відправляється в концертний тур "Українська лють". Оскільки в Україні триває війна, є постійна загроза ракетних ударів, організовувати публічні заходи досить небезпечно. Щоб убезпечити глядачів, Христина дасть концерти лише в західних областях України.

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Концертний тур Христини Соловій

У війну здається, що час зупинився. Важко переживати всі ті випробування, які зараз є в кожного українця. Христина Соловій, яка постійно пропагує все українське, своїми концертами намагається хоча б на короткий час допомогти землякам відволіктися від думок про війну. Вже 19 липня розпочинається її великий український тур.

"Я їду з концертами Україною, бо це моя справа артистки, мій культурний фронт. У турі я хочу заробити кошти, щоб передати їх на потреби армії. Спочатку я хочу довести, що вже зараз завдяки українським захисникам українська культура може і буде відбуватись в Україні. Навіть під час війни. І жодна русня цьому не зможе завадити. А після і завдяки туру я хочу віддячити українській армії за можливість бути українською артисткою в Україні. Живіть. Боріться. Переможемо! Слава Україні!", – заявила Христина. 

У яких містах виступить Христина Соловій

  • 19 липня – Дрогобич;
  • 20 липня – Стрий;
  • 22 липня – Львів;
  • 24 липня – Золочів;
  • 26 липня – Тернопіль;
  • 27 липня – Івано-Франківськ;
  • 28 липня – Долина;
  • 30 липня – Вінниця;
  • 31 липня – Хмельницький;
  • 2 серпня – Чернівці;
  • 6 серпня – Луцьк;
  • 7 серпня – Рівне;
  • 16 серпня – Ужгород;
  • 17 серпня – Мукачево. 


Христина Соловій їде в тур Україною / Фото з інстаграму співачки 

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Автор: Христина Кобак