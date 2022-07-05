Христина Соловій вирушає в тур Україною: в яких містах відбудуться концерти
Джерело:інстаграм Христини Соловій
Співачка Христина Соловій нещодавно повернулася з європейського туру і вже готується до українського. 19 липня стартують її гастролі містами України.
Виконавиця відправляється в концертний тур "Українська лють". Оскільки в Україні триває війна, є постійна загроза ракетних ударів, організовувати публічні заходи досить небезпечно. Щоб убезпечити глядачів, Христина дасть концерти лише в західних областях України.
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Концертний тур Христини Соловій
У війну здається, що час зупинився. Важко переживати всі ті випробування, які зараз є в кожного українця. Христина Соловій, яка постійно пропагує все українське, своїми концертами намагається хоча б на короткий час допомогти землякам відволіктися від думок про війну. Вже 19 липня розпочинається її великий український тур.
У яких містах виступить Христина Соловій
- 19 липня – Дрогобич;
- 20 липня – Стрий;
- 22 липня – Львів;
- 24 липня – Золочів;
- 26 липня – Тернопіль;
- 27 липня – Івано-Франківськ;
- 28 липня – Долина;
- 30 липня – Вінниця;
- 31 липня – Хмельницький;
- 2 серпня – Чернівці;
- 6 серпня – Луцьк;
- 7 серпня – Рівне;
- 16 серпня – Ужгород;
- 17 серпня – Мукачево.
Христина Соловій їде в тур Україною / Фото з інстаграму співачки
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