Виконавиця відправляється в концертний тур "Українська лють". Оскільки в Україні триває війна, є постійна загроза ракетних ударів, організовувати публічні заходи досить небезпечно. Щоб убезпечити глядачів, Христина дасть концерти лише в західних областях України.

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Концертний тур Христини Соловій

У війну здається, що час зупинився. Важко переживати всі ті випробування, які зараз є в кожного українця. Христина Соловій, яка постійно пропагує все українське, своїми концертами намагається хоча б на короткий час допомогти землякам відволіктися від думок про війну. Вже 19 липня розпочинається її великий український тур.

"Я їду з концертами Україною, бо це моя справа артистки, мій культурний фронт. У турі я хочу заробити кошти, щоб передати їх на потреби армії. Спочатку я хочу довести, що вже зараз завдяки українським захисникам українська культура може і буде відбуватись в Україні. Навіть під час війни. І жодна русня цьому не зможе завадити. А після і завдяки туру я хочу віддячити українській армії за можливість бути українською артисткою в Україні. Живіть. Боріться. Переможемо! Слава Україні!", – заявила Христина.

У яких містах виступить Христина Соловій

19 липня – Дрогобич;

20 липня – Стрий;

22 липня – Львів;

24 липня – Золочів;

26 липня – Тернопіль;

27 липня – Івано-Франківськ;

28 липня – Долина;

30 липня – Вінниця;

31 липня – Хмельницький;

2 серпня – Чернівці;

6 серпня – Луцьк;

7 серпня – Рівне;

16 серпня – Ужгород;

17 серпня – Мукачево.



Христина Соловій їде в тур Україною / Фото з інстаграму співачки

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