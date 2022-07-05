Исполнительница отправляется в концертный тур "Українська лють". Поскольку в Украине идет война, есть постоянная угроза ракетных ударов, организовывать публичные мероприятия достаточно опасно. Чтобы обезопасить зрителей, Кристина даст концерты только в западных областях Украины.

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Концертный тур Кристины Соловий

В войну кажется, что время остановилось. Трудно переживать все те испытания, которые сейчас есть у каждого украинца. Кристина Соловий, постоянно пропагандирующая все украинское, своими концертами пытается хотя бы на короткое время помочь землякам отвлечься от мыслей о войне. Уже 19 июля начинается большой украинский тур.

"Я еду с концертами по Украине, потому что это мое дело артистки, мой культурный фронт. В туре я хочу заработать средства, чтобы передать их на нужды армии. Сначала я хочу доказать, что уже сейчас благодаря украинским защитникам украинская культура может и будет происходить в Украине. Даже во время войны. И никакая русня этому не сможет помешать. А после и благодаря туру я хочу отблагодарить украинскую армию за возможность быть украинской артисткой в Украине. Живите. Боритесь. Победим! Слава Украине!", – заявила Кристина.

В каких городах выступит Кристина Соловий

  • 19 июля – Дрогобыч;
  • 20 июля – Стрый;
  • 22 июля – Львов;
  • 24 июля – Золочев;
  • 26 июля – Тернополь;
  • 27 июля – Ивано-Франковск;
  • 28 июля – Долина;
  • 30 июля – Винница;
  • 31 июля – Хмельницкий;
  • 2 августа – Черновцы;
  • 6 августа – Луцк;
  • 7 августа – Ровно;
  • 16 августа – Ужгород;
  • 17 августа – Мукачево.

Кристина Соловой
Кристина Соловий едет в тур по Украине / Фото с инстаграмма певицы

Музыкальные премьеры от украинских звезд

  • Группа "Друга Ріка" выпустила песню и клип "Чи ти почув", которую посвятил защитникам "Азовстали", пострадавшим мариупольцам и жителям временно оккупированных территорий.
  • Владимир Дантес представил лирическую композицию "Тільки ми". Ее артист посвятил тем парам, которые развелись из-за войны.
  • В новой песне Back Home Настя Каменских призналась, что хочет домой. Прессслужба артистки отметила, что эта песня – это крик души самой певицы и почти 8 миллионов украинцев, вынужденных покинуть свои дома.