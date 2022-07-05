Исполнительница отправляется в концертный тур "Українська лють". Поскольку в Украине идет война, есть постоянная угроза ракетных ударов, организовывать публичные мероприятия достаточно опасно. Чтобы обезопасить зрителей, Кристина даст концерты только в западных областях Украины.
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Концертный тур Кристины Соловий
В войну кажется, что время остановилось. Трудно переживать все те испытания, которые сейчас есть у каждого украинца. Кристина Соловий, постоянно пропагандирующая все украинское, своими концертами пытается хотя бы на короткое время помочь землякам отвлечься от мыслей о войне. Уже 19 июля начинается большой украинский тур.
В каких городах выступит Кристина Соловий
- 19 июля – Дрогобыч;
- 20 июля – Стрый;
- 22 июля – Львов;
- 24 июля – Золочев;
- 26 июля – Тернополь;
- 27 июля – Ивано-Франковск;
- 28 июля – Долина;
- 30 июля – Винница;
- 31 июля – Хмельницкий;
- 2 августа – Черновцы;
- 6 августа – Луцк;
- 7 августа – Ровно;
- 16 августа – Ужгород;
- 17 августа – Мукачево.
Кристина Соловий едет в тур по Украине / Фото с инстаграмма певицы
Музыкальные премьеры от украинских звезд
- Группа "Друга Ріка" выпустила песню и клип "Чи ти почув", которую посвятил защитникам "Азовстали", пострадавшим мариупольцам и жителям временно оккупированных территорий.
- Владимир Дантес представил лирическую композицию "Тільки ми". Ее артист посвятил тем парам, которые развелись из-за войны.
- В новой песне Back Home Настя Каменских призналась, что хочет домой. Прессслужба артистки отметила, что эта песня – это крик души самой певицы и почти 8 миллионов украинцев, вынужденных покинуть свои дома.