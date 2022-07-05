Исполнительница отправляется в концертный тур "Українська лють". Поскольку в Украине идет война, есть постоянная угроза ракетных ударов, организовывать публичные мероприятия достаточно опасно. Чтобы обезопасить зрителей, Кристина даст концерты только в западных областях Украины.

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Концертный тур Кристины Соловий

В войну кажется, что время остановилось. Трудно переживать все те испытания, которые сейчас есть у каждого украинца. Кристина Соловий, постоянно пропагандирующая все украинское, своими концертами пытается хотя бы на короткое время помочь землякам отвлечься от мыслей о войне. Уже 19 июля начинается большой украинский тур.

"Я еду с концертами по Украине, потому что это мое дело артистки, мой культурный фронт. В туре я хочу заработать средства, чтобы передать их на нужды армии. Сначала я хочу доказать, что уже сейчас благодаря украинским защитникам украинская культура может и будет происходить в Украине. Даже во время войны. И никакая русня этому не сможет помешать. А после и благодаря туру я хочу отблагодарить украинскую армию за возможность быть украинской артисткой в Украине. Живите. Боритесь. Победим! Слава Украине!", – заявила Кристина.

В каких городах выступит Кристина Соловий

19 июля – Дрогобыч;

20 июля – Стрый;

22 июля – Львов;

24 июля – Золочев;

26 июля – Тернополь;

27 июля – Ивано-Франковск;

28 июля – Долина;

30 июля – Винница;

31 июля – Хмельницкий;

2 августа – Черновцы;

6 августа – Луцк;

7 августа – Ровно;

16 августа – Ужгород;

17 августа – Мукачево.



Кристина Соловий едет в тур по Украине / Фото с инстаграмма певицы

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