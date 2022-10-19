Приїхала: концерти зрадниці Ані Лорак в Європі повністю скасували
Джерело:сайт Ані Лорак
Зрадниця Ані Лорак планувала тур Європою, однак через це виникла хвиля протестів. Мітинги проти українки, яка замовчує війну та продовжує жити і виступати в Росії, дали свої результати. У Німеччині та Чехії вже скасували всі заплановані концерти.
Це вкотре доводить, що зрадників не люблять ніде. Протестувальникам вдалося домогтися того, щоб Ані Лорак не змогла виступити в Європі, коли підтримує війну в Україні. Тепер артистка зможе насолоджуватися гастролями лише у болотах Росії.
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У Європі скасували концерти Ані Лорак
Співачка планувала виступити з туром The Best у Німеччині та Чехії. Концерти були заплановані з 21 жовтня по 3 листопада. Тепер з сайту, де продавали квитки, зникли афіші про виступи Лорак. Там можна знайти інформацію про виступи акторки лише у 2016 та 2017 роках.
Скриншот з сайту продажі квитків на концерти Лорак
На ще кількох сайтах зазначається, що тур Ані Лорак переносять на 2023 рік. Організатори вказують різні причини:
- "У зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією організатор змушений перенести концертний тур гурту Ані Лорак на 2023 рік".
- "У зв'язку з посиленням поширення коронавірусної інфекції організатор змушений перенести запланований тур".
З офіційного сайту співачки також зникли анонси її європейських концертів.
Нагадаємо, Ані Лорак ще на початку вересня оголосила про концерти в Європі. Для того, щоб виступити за кордоном, вона назвала себе "найтитулованішою українською співачкою", згадала, що колись отримала звання народної артистки України.
Ані Лорак знає, як до росіян ставляться у Європі, тому вирішила не афішувати те, що вона зрадила Україну та обрала життя в країні-агресорці. Ба більше, скористалася ставленням європейців до війни в Україні. Та це не допомогло. Про реакцію на такий тур гастролерки більше дізнайтеся тут.